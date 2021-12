Afghanistan : manifestation de femmes contre la "machine criminelle" talibane

Quelques dizaines d’Afghanes ont manifesté mardi à Kaboul pour demander le respect de leurs droits et la fin des "meurtres" talibans visant des membres de l’ancien régime, avant d’être rapidement interrompues par les combattants islamistes.

La trentaine de jeunes femmes, réunies près d’une grande mosquée du centre de la capitale afghane, ont pu défiler sur quelques centaines de mètres aux cris de "Justice" avant d’être stoppées.

Les talibans ont brièvement détenu plusieurs journalistes qui couvraient la manifestation et confisqué leurs caméras et appareils photo, ne les rendant qu’après avoir fait effacer les images.

"Je demande au monde : dites aux talibans d’arrêter les meurtres", a déclaré à l’AFP l’une des manifestantes, Nayera Koahistani. "Nous voulons la liberté, nous voulons la justice."

"Pour la millième fois, nous voulons que ce groupe stoppe sa machine criminelle. Les anciens membres de l’armée et employés gouvernementaux sont directement menacés", a affirmé une autre, Laila Basam.

Le mot d’ordre diffusé via les réseaux sociaux appelait à protester contre les "meurtres mystérieux de jeunes gens, particulièrement les anciens militaires du pays".

Selon les Nations unies et les ONG Amnesty International et Human Rights Watch, il existe des allégations crédibles de l’exécution sommaire ou de la disparition forcée de plus de 100 ex-agents de la police et du renseignement depuis la prise du pouvoir des talibans, mi-août.

Un autre rassemblement de femmes réclament le respect de leurs droits à l’éducation et au travail se tenait simultanément à Kaboul.