Afghanistan : "les talibans ont gagné", reconnaît Ashraf Ghani, le président en fuite

Plus tôt dans la journée Ashraf Ghani, avait quitté l’Afghanistan, où les talibans étaient sur le point de prendre le pouvoir, avait annoncé ce dimanche l’ancien vice-président Abdullah Abdullah.

"Les talibans ont gagné (...) et sont à présent responsables de l'honneur, de la possession et de l'auto-préservation de leur pays", a-t-il ajouté dans un message sur Facebook.

Le président Ghani, qui n'a pas précisé où il était parti, s'est déclaré convaincu que "d'innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite" s'il était resté en Afghanistan.

Les talibans étaient aux portes de la capitale ce dimanche. Selon les informations de Reuters, il semble qu’ils soient désormais entrés dans Kaboul avec l’intention d’y reprendre le pouvoir . Ils adoptent, pour l’heure, un ton modéré alors que les Occidentaux et de nombreux habitants tentaient de quitter la ville. De nombreuses ambassades sont en train de fermer leurs portes et le personnel en train de se diriger vers les ambassades.

On a faire à une défaite complète. Une défaite politique, militaire, morale.

Avant de se lancer dans la course présidentielle, M. Ghani supervisait le transfert de responsabilité des troupes de la coalition de l'Otan aux forces afghanes.

Son accession au pouvoir se fera via un accord de partage du pouvoir avec M. Abdullah, devenu chef d'un gouvernement d'unité nationale sous l'égide de Washington, et qui conteste déjà sa réélection.

Loin d'être donné gagnant après le premier tour, où il n'obtient que 31,6% des voix, loin derrière les 45% réunis par son adversaire Abdullah Abdullah, il sort finalement largement vainqueur du second tour (55% des votes) d'un scrutin entaché d'irrégularités.

"Il n'a jamais laissé personne l'approcher de trop près", a écrit l'essayiste pakistanais Ahmed Rashid qui le connaît depuis près de trente ans. Malheureusement, ses fréquentes explosions de colère et son arrogance vis-à-vis de ses compatriotes afghans ont fait de lui un personnage détesté".

Il y fait également campagne contre la corruption qui gangrène déjà les nouvelles institutions du pays, et gagne une réputation d'homme inflexible mais aussi parfois caractériel.

Entre 2002 et 2004, il est le très actif ministre des Finances du président Hamid Karzaï, installant une nouvelle monnaie, réformant la fiscalité, encourageant la diaspora afghane à revenir au pays et assurant le lien avec les bailleurs de fonds internationaux qui financent le gouvernement.

Âgé de 72 ans, M. Ghani grandit en Afghanistan, avant de s'exiler en 1977 aux États-Unis, où il étudie à l'université Columbia de New York, pour devenir professeur de sciences politiques et d'anthropologie dans les années 1980. Il entre ensuite à la Banque Mondiale en 1991.

Après avoir été élu en 2014 sur la promesse de redresser l'Afghanistan et d'en finir avec la corruption qui gangrénait le pays, il n'aura finalement tenu aucune de ces deux promesses et aura été contraint de quitter le pouvoir alors que les talibans encerclaient la capitale.

"Je suis le quatrième président à gouverner avec une présence militaire américaine en Afghanistan (...) Je ne veux pas, et je ne vais pas, transmettre cette guerre à un cinquième", a-t-il lancé dimanche.

Le président Joe Biden a défendu sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre, la plus longue qu'ait connue l'Amérique.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a fait savoir que l'alliance aidait à sécuriser et à faire fonctionner l'aéroport, où convergent Occidentaux et Afghans pour tenter de fuir l'Afghanistan.

Pressé d'agir face à l'arrivée des talibans à Kaboul, le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré dimanche que sa "priorité" était l'évacuation des ressortissants britanniques en Afghanistan, appelant les Occidentaux à adopter un front uni avant toute action.

Le chef du gouvernement conservateur a réuni dimanche après-midi une réunion interministérielle de crise, dite "COBR", la deuxième en trois jours sur le sujet.

La "priorité" de Londres, a-t-il expliqué après la rencontre, est de "remplir ses obligations vis-à-vis des ressortissants britanniques en Afghanistan et de tous ceux qui ont contribué aux efforts britanniques en Afghanistan depuis 20 ans".

"La situation reste très difficile et clairement, il y aura très prochainement un nouveau gouvernement à Kaboul", a-t-il constaté, sur les télévisions britanniques. "Ce que le Royaume-Uni va faire, c'est de travailler avec nos partenaires au Conseil de Sécurité de l'Onu pour faire passer le message que nous voulons que personne ne reconnaisse les talibans de manière unilatérale. Nous voulons une position commune (...) afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que l'Afghanistan ne redevienne un terreau pour le terrorisme".

Il a répété le même message à l'occasion d'une conversation téléphonique avec les secrétaires généraux de l'Otan Jens Stoltenberg et de l'Onu Antonio Guterres, où il a "souligné le besoin d'un effort coordonné et concerté de la communauté internationale dans les mois à venir face à la menace extrémiste et l'urgence humanitaire", selon son porte-parole.

A l'issue d'une première réunion de crise vendredi, Boris Johnson avait exclu en l'état une intervention militaire, expliquant que Londres comptait "faire pression" par la voie diplomatique.