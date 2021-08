Afghanistan : les talibans ont commencé à entrer dans Kaboul mais ont ordre d'attendre

Après des semaines d’avancées, les Talibans sont en train de rentrer dans la capitale, Kaboul mais ont reçu l'ordre de ne pas utiliser la violence et d'attendre.

Selon l'agence de presse Reuters, les talibans ordonnent aux combattants d'éviter la violence à Kaboul et de laisser les personnes partir si elles le souhaitent. Ils demandent également aux femmes de se mettre à l'abri, selon un responsable taliban depuis Doha, cité par Reuters.

Par ailleurs, les talibans ont reçu l'ordre de rester aux portes de Kaboul et de ne pas entrer dans la capitale de l'Afghanistan, a annoncé dimanche un de leurs porte-parole, même si des combattants insurgés ont été aperçus par des habitants en banlieue éloignée. "L'Émirat islamique ordonne à toutes ses forces d'attendre aux portes de Kaboul, de ne pas essayer d'entrer dans le ville", a affirmé sur twitter Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans.

"Il y a des combattants talibans armés dans notre quartier, mais il n'y a pas de combats", a toutefois déclaré à l'AFP un habitant d'une banlieue située à l'est de la capitale.

Aucune vie, propriété et dignité ne sera ciblée et les vies des citoyens de Kaboul ne seront pas mises en péril

La capitale afghane Kaboul est la seule grande ville encore contrôlée par le gouvernement. Trois sources gouvernementales ont assuré à l'AP que les talibans étaient dans les districts de Kalakan, Qarabagh et Paghman. Les militants ont par la suite assuré que la capitale ne serait pas saisie de force. "Aucune vie, propriété et dignité ne sera ciblée et les vies des citoyens de Kaboul ne seront pas mises en péril", ont affirmé les insurgés, cités par l'AP.

Le cabinet du président afghan Ashraf Ghani, a fait savoir dans un message posté sur Twitter que des tirs "sporadiques" étaient observés dans Kaboul mais que la capitale n'était pas attaquée, assurant que la situation était "sous contrôle". "Les forces de sécurité et défense du pays oeuvrent ensemble avec les partenaires internationaux pour garantir la sécurité de la ville", selon ce message cité par la BBC.

Depuis l'annonce du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, les talibans ont gagné rapidement du terrain. Kaboul était jusqu'alors la dernière grande ville qui n'était pas tombée. Les talibans ont lancé leur offensive en mai à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, qui doit être achevé d'ici le 31 août. En à peine dix jours, les talibans ont pris le contrôle de la très grande majeure du pays et étaient arrivés ce weekend aux portes de Kaboul.

L'annonce de la prise de Kaboul est tombée alors que les diplomates et ressortissants occidentaux continuent d'évacuer le pays. Les Etats-Unis ont annoncé ce samedi soir l'envoi de 5000 soldats pour sécuriser l'evacuation de civils.