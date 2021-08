Afghanistan : les talibans, menaçants, compliquent les évacuations à Kaboul

Les pays occidentaux se pressent d’envoyer personnel militaire et avions pour procéder aux évacuations, depuis la prise de Kaboul par les talibans, lundi dernier. Parmi les personnes qui tentent de rejoindre l’aéroport, le personnel des ambassades, mais aussi des Afghans ayant travaillé avec les Occidentaux et qui craignent des représailles de la part des talibans. A cela s’ajoutent des centaines de famille qui tentent de fuir le nouveau régime basé sur un islam ultra-rigoriste qui se mettra en place dans les prochaines semaines.

"Ce qui s’est passé hier soir, c’est que huit de nos collègues philippins se sont rendus à la porte de l’aéroport qu’ils étaient censés traverser pour prendre un vol et il y a eu des coups de feu en l’air. Ils ont montré leur pièce d’identité et ils n’ont pas été autorisés à entrer. Donc, ils figuraient sur le manifeste de vol. Ils avaient tous les documents prêts pour partir et ils n’ont pas été autorisés à entrer par la porte. Ils ont été intimidés par les talibans, puis ils ont dû se retirer vers la base où nous sommes", raconte-t-elle, dans l’attente qu’un hélicoptère soit affrété pour les évacuer.

L’obstacle taliban aux évacuations est aussi surprenant qu’il est difficile à contourner. Washington et les islamistes avaient conclu un accord : tout le monde doit pouvoir passer. La réalité est tout autre. "Nous avons vu des informations rapportant que les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leurs engagements vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d’atteindre l’aéroport", déclare Wendy Sherman, numéro deux de la diplomatie américaine.

Où en sont les évacuations ?

Malgré les conditions extrêmement difficiles, les évacuations se poursuivent. L’Allemagne a envoyé 600 soldats à Kaboul pour soutenir les évacuations jusqu’au 30 septembre au plus tard, ce qui a déjà permis l’extradition de 500 personnes dont un peu moins de la moitié sont des Afghans. Même chose du côté de la France, qui a organisé un pont aérien avec les Emirats. Ce matin 120 personnes, essentiellement des Afghans, ont atterri à l’aéroport de Roissy. Alors que le Royaume-Uni a déjà rapatrié 306 Britanniques et plus de 2000 Afghans.

L’Union européenne, aussi, suit de près le retour des auxiliaires ayant travaillé pour les institutions. Une centaine a déjà pu entrer sur le territoire, mais ils seraient encore 300 à attendre à Kaboul. "Ces personnes ont loyalement promu et défendu les intérêts et les valeurs de l’Union européenne pendant des années. C’est notre devoir moral de les protéger et de sauver le plus de gens possible", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrel.

C’est en fait un gigantesque pont aérien qui est tracé entre l’Occident et le moyen orient. Une évacuation d’envergure internationale, outre les pays cités ci-dessus, on retrouve l’Espagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie ou encore la Roumanie.

Des évacuations sous hautes tensions, avec en tête, les Etats-Unis dont le départ du pays a précipité la prise de pouvoir des talibans. Les Américains vont accueillir 30.000 personnes au total, Américains et civils afghans. Via leurs bases au Koweït et au Qatar, ils ont déjà acheminé plus de 3200 personnes, notamment du personnel américain, et près de 2000 réfugiés afghans. Mais la présence américaine à l’aéroport de Kaboul est nécessaire au bon fonctionnement des évacuations de tous les pays. Pourtant, les troupes doivent avoir quitté le territoire pour 31 août prochain. Une présence qui pourrait être prolongée selon le président Joe Biden, "s’il reste des citoyens américains, nous resterons jusqu’à ce qu’ils soient tous évacués", a-t-il annoncé lors d’un entretien à la chaîne de télévision ABC News.