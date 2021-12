Afghanistan: les talibans dissolvent la commission électorale

Les talibans ont dissous la commission électorale indépendante (IEC) d'Afghanistan, créée sous le précédent régime et chargée d'organiser les élections, a annoncé samedi à l'AFP un porte-parole du régime islamique selon qui ils n'en ont "pas besoin". Outre l'IEC, les talibans ont aussi ordonné cette semaine la dissolution de la Commission des plaintes électorales (ECC) et de deux ministères, celui pour la Paix et celui pour les Affaires parlementaires.

"Pour l'instant, nous n'avons pas besoin que ces deux ministères et ces commissions existent et fonctionnent. Si le besoin s'en faisait sentir, l'Emirat islamique (le nom donné par les talibans à leur régime, ndlr) pourrait les rétablir", a déclaré à l'AFP Bilal Karim, un porte-parole adjoint des talibans.