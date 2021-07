Afghanistan : les bureaux de l'ONU attaqués au lance-roquettes à Herat, un policier afghan tué

Les bureaux des Nations unies ont été attaqués vendredi au lance-roquettes à Herat, la grande ville de l'Ouest afghan, autour de laquelle s'affrontent talibans et forces afghanes, une attaque qui a coûté la vie à un policier afghan.

Les insurgés, maîtres de vastes portions rurales du pays, ont aussi accru ces derniers jours leur pression sur deux autres capitales provinciales, dans le Sud de l'Afghanistan: Kandahar, deuxième ville du pays, et Lashkar Gah.

L'attaque "contre l'entrée d'un bâtiment des Nations unies clairement identifié" à Herat "a été menée par des éléments antigouvernementaux", a indiqué l'Unama dans un communiqué, précisant qu'un policier gardant le bâtiment avait été tué et plusieurs blessés.

L'entrée du complexe a essuyé des tirs de lance-roquettes et d'armes à feu, a poursuivi l'Unama, ajoutant qu'aucun employé de l'ONU n'avait été blessé.

Les attaques contre l'ONU s'apparentent à des crimes de guerre

La zone où se trouvent les bureaux attaqués, aux abords d'Herat, était le théâtre vendredi d'intenses combats entre forces afghanes et talibans, lesquels se rapprochent de la ville, capitale provinciale de 600.000 habitants et troisième agglomération du pays en terme de population.

"Cette attaque contre les Nations Unies est déplorable et nous la condamnons dans les termes les plus forts", a déclaré Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Afghanistan et cheffe de l'Unama. "Ceux qui ont mené cette attaque doivent être identifiés et rendre des comptes", a-t-elle souligné.

Les attaques contre les personnels civils et les bâtiments de l'ONU sont interdites par le droit international et peuvent s'apparenter à des crimes de guerre, a rappelé l'Unama.