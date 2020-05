Afghanistan : le président et son rival signent un accord et se partagent le pouvoir

Le président afghan Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah ont signé dimanche un accord de partage du pouvoir après des mois de querelle, a annoncé un porte-parole du président.

"Le Dr Abdullah conduira la commission de réconciliation nationale et des membres de son équipe seront inclus dans le cabinet", a écrit sur Twitter Sediq Sediqqi, le porte-parole de M. Ghani. Dans ce pays en proie aux violences et où s’aggrave la pandémie de coronavirus, MM. Ghani et Abdullah s’étaient déclarés présidents le même jour au même endroit début mars.