Afghanistan : le ministre fils du mollah Omar, Mohammed Yaqoub, se montre pour la première fois

"Nos frères entrepreneurs […] doivent venir investir ici", a déclaré Mohammed Yaqoub à l’hôpital Sardar Mohammad Dawood Khan, le principal centre hospitalier militaire de Kaboul. "Si nous restons sincères et attachés à cet objectif, nous pouvons espérer d’ici un an ou deux atteindre notre objectif : que plus aucun Afghan n’ait besoin de quitter le pays pour aller se faire soigner ailleurs", a-t-il ajouté, dans une vidéo diffusée par le gouvernement taliban.

Sinistrée par des décennies de guerre, où les Afghans qui en avaient les moyens allaient souvent se faire soigner à l’étranger, l’économie afghane est en partie à l’arrêt depuis le retour des talibans au pouvoir en août. La pauvreté, très répandue, s’étend encore plus et le système de santé est peu accessible à une grande partie de la population et fonctionne en mode très dégradé.

Selon l’ONU, l’Afghanistan compte les taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde. Et le pays reste à la merci d’une possible troisième vague de Covid-19.