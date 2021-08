Afghanistan : le groupe terroriste Etat islamique revendique l'attaque près de l'aéroport de Kaboul

Plusieurs militaires américains ont été tués et blessés dans l'attentat qui a frappé jeudi les abords de l'aéroport de Kaboul, a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Le groupe Etat islamique a revendiqué cette attaque. Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'EI se targue qu'un de ses combattants se soit approché à moins de "5 mètres de militaires américains" et qu'il ait déclenché sa ceinture explosive.

"Nous confirmons qu'un certain nombre de militaires ont été tués dans l'attentat complexe à l'aéroport de Kaboul", a annoncé John Kirby dans un communiqué. "Un certain nombre d'autres ont été blessés". "Nous savons aussi qu'un certain nombre d'Afghans ont été victimes de cet attentat odieux", a-t-il conclu.

Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans, fait lui état d'un bilan total de 13 à 20 morts et 52 blessés. "Nos informations initiales montrent qu'entre 13 et 20 personnes ont été tuées, et 52 blessées dans les explosions à l'aéroport de Kaboul", a-t-il déclaré à l'Agence France-Presse. Il avait auparavant dit sur Twitter "fermement condamner" ces attaques.

Selon le Wall Street Journal et la chaîne Fox, qui citent des responsables américains non identifiés, quatre soldats du corps des Marines auraient été tués. Il s'agit des premiers militaires américains tués en opération en Afghanistan depuis février 2020.

Deux explosions meurtrières ont frappé jeudi les abords de l'aéroport de Kaboul où étaient massés des milliers d'Afghans désireux de quitter le pays tombé aux mains des talibans.

Menaces ces derniers jours

Une explosion a eu lieu près de Abbey Gate, une des portes d'accès de l'aéroport, et l'autre à proximité de l'hôtel Baron, à 200 mètres de là, selon le Pentagone.

Des responsables américains et alliés avaient fait état ces derniers jours de menaces crédibles d'attentats-suicides autour de l'aéroport de Kaboul où un gigantesque pont aérien est organisé depuis le 14 août.

Quelques minutes avant cette explosion, John Kirby avait démenti des informations selon lesquelles les évacuations d'Afghanistan pourraient se terminer plus tôt que prévu en raison de ces menaces. "Nous continuerons à évacuer autant de personnes que possible jusqu'à la fin de la mission", avait-il tweeté.