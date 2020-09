Afghanistan : le convoi du vice-président Saleh visé par une attaque à la bombe

Le convoi du premier vice-président afghan Amrullah Saleh a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul mercredi matin, ont déclaré des responsables du gouvernement.

"Les ennemis de l’Afghanistan ont encore tenté de cibler le premier vice-président Amrullah Saleh ce matin", a déclaré Razwan Murad, chef du service de presse de M. Saleh, ajoutant que "l’attaque terroriste a échoué et Saleh et sain et sauf".

Selon un collaborateur du vice-président, qui a parlé à l’AFP sous couvert d’anonymat, un kamikaze s’est fait exploser près du convoi alors que M. Saleh se rendait à son bureau.