Afghanistan: le chef de la diplomatie italienne attendu au Qatar et au Pakistan

Le chef de la diplomatie italienne se rendra à partir de vendredi en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Qatar et au Pakistan pour évoquer la situation en Afghanistan après le retrait des Occidentaux et le sort des réfugiés, a annoncé jeudi son ministère.

La tournée de Luigi Di Maio dans les pays limitrophes de l'Afghanistan "s'inscrit dans le cadre des initiatives internationales entreprises par l'Italie pour faire face à la crise afghane et à ses conséquences sur la population", indique un communiqué.

Le ministre entend en particulier échanger avec les autorités locales au sujet de "la question des réfugiés et des déplacés afghans, avec l'objectif d'explorer des solutions pour faciliter, en collaboration avec les pays frontaliers, l'assistance humanitaire pour les Afghans réfugiés dans les Etats de la région".

Au Qatar, M. Di Maio "remerciera les autorités locales pour l'assistance fondamentale apportée à l'Italie dans les opérations d'évacuation de l'Afghanistan". Sa visite "permettra d'aborder les aspects politiques de la nouvelle situation en Afghanistan et de confirmer l'engagement commun dans la lutte contre le terrorisme", précise le communiqué.

Le Qatar a depuis de longs mois joué le rôle de médiateur dans les discussions entre les Etats-Unis et les talibans, puis dans les négociations entre les nouveaux maîtres de Kaboul et les personnalités de l'opposition et de l'ancien régime.

Ce riche pays du Golfe joue désormais les premiers rôles pour assurer la réouverture de l'aéroport de Kaboul, enjeu stratégique et humanitaire majeur.