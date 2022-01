Afghanistan : le "Bacha Posh", cette tradition qui transforme les petites filles en garçons

Qu’est-ce que le Basha Posh ? Comme l’explique l’ Indian Express , cette pratique signifie littéralement "habillé en garçon" en Dari, l’une des langues officielles du pays. Elle permet aux familles sans fils de "transformer" une de leurs filles en garçon. Une famille peut faire ce choix pour plusieurs raisons. Pour avoir un meilleur statut par exemple, puisque les fils sont mieux considérés que les filles. Une autre croyance populaire considère que cela porte bonheur, et que c’est une manière de garantir un petit homme aux parents lors de la grossesse suivante.

Si la famille a déjà un fils, il n’a en revanche pas l’usage complet de ses mains en raison d’un accident. Sanam devient alors un garçon et aide son père.

Lors de l’effondrement de l’économie en Afghanistan l’an dernier , les emplois se font plus rares et le père, plombier, se retrouve au chômage. Il décide alors de vendre des masques sanitaires dans la rue, pour un revenu d’environ 87 centimes d’euros par jour. Mais souffrant d’une blessure au dos, il a besoin d’aide.

A huit ans à peine, Sanam est heureuse d’être une Basha Posh. "C’est mieux d’être un garçon" déclare-t-elle enthousiaste, "Je peux porter des jeans et j’aide mon père à travailler". Pour ses parents ce choix est une nécessité. "Nous avons dû faire ça en raison de la pauvreté" déclare sa mère Fahima. "Nous n’avons pas de fils pour nous aider, et son père n’a personne pour l’aider".

Heureuse, Sanam rit avec les autres garçons lors de leur partie de football, vêtue d’un pantalon baggy et d’un t-shirt. Elle se voit déjà devenir docteur, soldat, ou encore commandant dans l’armée, une fois adulte. Mais elle devra pourtant mettre ces rêves derrière elle, et faire face à une transition extrêmement compliquée. Car le statut de Basha Posh n’est pas éternel, et prend fin lorsqu’une jeune fille atteint la puberté.

"Quand je serai grande, je laisserai mes cheveux pousser et je porterai des vêtements de fille", déclare-t-elle innocemment, sans vraiment comprendre.