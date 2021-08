Afghanistan : la dégradation causée par le retrait brusque des Etats-Unis

Les forces afghanes n’ont jusqu’ici opposé qu’une faible résistance à l’avancée des talibans et ne contrôlent plus pour l’essentiel que les principaux grands axes et les capitales provinciales. Mais alors que le retrait des forces internationales est quasiment achevé, des combats urbains opposent depuis plusieurs jours forces afghanes et talibans dans Lashkar Gah, une des trois capitales provinciales afghanes sous la menace directe des insurgés. Ceux-ci affrontent également les forces afghanes dans les faubourgs de Kandahar et d’Hérat, deuxième et troisième villes les plus peuplées du pays.