Afghanistan : l’ONU déçue par le manque de diversité du gouvernement taliban

La Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet s’est déclarée "déçue" lundi du manque de diversité du gouvernement des talibans en Afghanistan et s’est inquiétée du traitement des femmes et de la répression de plus en plus violente des voix dissidentes.

"Je suis déçue par le manque d’inclusion de ce que l’on appelle le gouvernement de transition, qui ne comprend aucune femme et peu de membres non pachtounes", a souligné Michelle Bachelet, à l’ouverture de la 48e session du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Les femmes exclues du pouvoir

Tous les membres de ce gouvernement dirigé par Mohammad Hassan Akhund, un ancien proche collaborateur du fondateur du mouvement taliban, le mollah Omar, décédé en 2013, sont des talibans.

Elle s’est également déclarée inquiète en raison du fait que "contrairement aux engagements des talibans de maintenir les droits des femmes, ces trois dernières semaines les femmes ont au contraire été progressivement exclues de la sphère publique".

Les anciens gouvernants arrêtés ou tués

Mme Bachelet a également dénoncé les recherches en "porte-à-porte" de membres de l’ancien gouvernement, de militaires ou de gens ayant travaillé avec les forces étrangères stationnées dans le pays jusqu’à récemment ou encore les menaces et tentatives d’intimidation contre des ONG ou des employés de l’ONU, contrairement aux promesses d’amnistie faite par les nouveaux hommes forts à Kaboul.

Michelle Bachelet a réitéré ses appels au Conseil à mettre en place un mécanisme spécifique permettant de suivre de près l’évolution de la situation des droits humains dans le pays et de tenir le Conseil informé.