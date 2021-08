Afghanistan : l’armée appelle les habitants à évacuer Lashkar Gah pour chasser les talibans

L’armée afghane a appelé mardi les habitants à évacuer la ville méridionale de Lashkar Gah, théâtre de combats urbains, en vue d’une opération visant à en déloger les talibans.

"Nous vous demandons de quitter vos maisons dès que possible. Nous allons affronter" les talibans et "les combattre durement", a annoncé le général Sami Sadat, plus haut gradé de l’armée dans le Sud afghan, dans un message audio qu’il a demandé aux médias de diffuser.

"Nous ne laisserons pas un seul taliban en vie […] Partez dès que possible afin que nous puissions entamer notre opération", a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, la Mission de l’ONU en Afghanistan avait exprimé dans un tweet "sa profonde inquiétude pour les civils afghans à Lashkar Gah, où les combats s’intensifient", appelant à "la cessation immédiate des combats dans les zones urbaines".

Elle avait indiqué que les civils étaient particulièrement victimes de l’offensive au sol des talibans et des bombardements de l’armée afghane, précisant que 40 civils avaient été tués et 118 blessés ces dernières 24 heures au cours des combats dans Lashkar Gah, ville de 200.000 habitants.

Sefatullah, patron de la radio locale Sukon, a indiqué à l’AFP que "les combats avaient été intenses ce (mardi) matin" à Lashkar Gah, affirmant que des bombardements aériens avaient ciblé "les positions des talibans" à l’intérieur de la ville.