Afghanistan : l’Allemagne a déployé deux hélicoptères H145M sur l’aéroport de Kaboul pour aider à évacuer

La Bundeswehr (armée allemande) a déployé deux hélicoptères armés à Kaboul afin d’aider à l’évacuation de personnes souhaitant quitter l’Afghanistan, en intervenant si nécessaire en dehors de l’enceinte de l’aéroport international, a-t-elle annoncé samedi.

Deux hélicoptères Airbus H145M embarqués vendredi sur la base de Wunstorf (nord de l’Allemagne) "sont arrivés à Kaboul," a précisé la Bundeswehr sur Twitter.

Les hélicoptères permettront de mettre en sécurité les personnes en danger qui ne peuvent pas se rendre à l’aéroport en raison de la situation sécuritaire dangereuse, a-t-on expliqué de source militaire.

Les deux H145M sont affectés aux forces spéciales et leur déploiement a été sollicité par les États-Unis, qui mènent une opération d’évacuation massive et contrôlent l’aéroport international de Kaboul.

Les États-Unis utilisent des hélicoptères généralement de plus grande taille et avaient besoin d’appareils plus petits pour opérer et atterrir dans des zones urbaines, avait expliqué vendredi l’inspecteur de la Bundeswehr, le général Eberhard Zorn, à Berlin.

Les hélicoptères allemands seront toujours accompagnés par des appareils américains durant leurs missions. "C’est une véritable opération aérienne, pas un service de taxi", avait précisé l’officier.

La Bundeswehr n’a déployé des troupes que dans l’enceinte de l’aéroport Hamid Karzaï.

La Belgique, qui a également lancé une opération d’évacuation, ne dispose pas d’hélicoptères susceptibles d’être engagés en Afghanistan, a reconnu vendredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

L’Allemagne a par ailleurs évacué sept personnes de Kaboul vers Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan voisin, selon Berlin.