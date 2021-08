Afghanistan : "Il faudrait qu’il y ait un gouvernement large qui représente toute la société ", estime l’ambassadeur du Pakistan en Belgique

La chute sans combats de la capitale afghane, Kaboul, dimanche, et la prise de pouvoir éclair des combattants Taliban en à peine une semaine d’offensive, se trouve aujourd’hui au centre d’intenses discussions diplomatiques.

Les contours du nouveau pouvoir qui devrait se mettre en place pose d’innombrables questions, en premier lieu pour les Afghans eux-mêmes, parmi lesquels certains craignent le retour d’un régime absolutiste et violent.

Pour la communauté internationale ensuite, et surtout pour les voisins immédiats de l’Afghanistan. Ainsi, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, s’est entretenu ces dernières heures avec son homologue américain, Antony Blinken. Selon un communiqué du Ministère pakistanais des Affaires étrangères, les deux hommes ont discuté par téléphone des derniers développements en Afghanistan.

Le Pakistan, en tant que pays frontalier, est concerné au premier chef par la situation afghane. Il accueille sur son territoire près de 4 millions de réfugiés afghans. Le pays a aussi été frappé par plusieurs attentats islamistes, parfois liés à des groupes djihadistes transfrontaliers. Et surtout, les autorités pakistanaises sont régulièrement accusées d’avoir soutenu militairement et logistiquement le mouvement des Talibans afghans.

Le gouvernement pakistanais a en outre joué un rôle déterminant dans la mise en place des négociations entre l’administration Trump et les Taliban, il y a un an, des discussions qui ont entériné le retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Pour l’heure, les autorités pakistanaises ont affirmé poursuivre leurs contacts avec Washington et les autres partenaires internationaux pour renforcer la stabilité et les efforts de paix en Afghanistan.

"Le Pakistan et l’Afghanistan partagent beaucoup de choses, leur culture, leur histoire… Donc tout ce qui se passe en Afghanistan a des conséquences directes sur le Pakistan, nous confirme Zaheer A. Janjua, ambassadeur du Pakistan pour l’Union européenne, la Belgique et le Luxembourg. Nous avons été engagés dans des efforts pour ramener la paix en Afghanistan, et c’est dans ce but que nous avons soutenu le dialogue entre les Etats-Unis et les Talibans".