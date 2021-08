Afghanistan : "Idéologiquement, les Talibans n’ont pas changé. Mais ils sont plus pragmatiques"

Kaboul est tombée aux mains des Talibans, sans combats, et presque sans surprise… En tout cas au vu de la progression rapide des insurgés dans le pays depuis une semaine. Le point final de cette offensive de reprise de contrôle du territoire et des institutions a été donné par le président afghan lui-même. Ashraf Ghani avait quitté le pays dimanche matin, sans préciser son lieu de destination. Il avait publié ces mots : les Talibans ont gagné.

Les Talibans, qui se nomment eux-mêmes les moujahidines, ont eux symboliquement investi le parlement à Kaboul, ainsi que le palais présidentiel. C’est de là qu’ils ont déclaré à la chaîne Al Jazeera : "Notre pays a été libéré et les moudjahidines sont victorieux en Afghanistan".

La prise de Kaboul a été vécue comme un cauchemar pour beaucoup d’habitants, parmi lesquels plusieurs se sont précipités à l’aéroport de la capitale pour tenter de fuir, à bord des avions affrétés pour les rapatriements d’étrangers, avions protégés par des soldats américains. D’autres essaient par tous les moyens de quitter le pays en demandant asile auprès des autorités des pays voisins.

Certains dans la ville témoignent d’actes de vengeance de la part d’hommes armés appartenant au mouvement des insurgés, investissant les maisons d’anciens membres de l’armée nationale, à la recherche d’armes, tuant, selon certains récits, leurs habitants.

Mais pour beaucoup, c’est l’inquiétude et le questionnement : qu’est-ce qui va se passer maintenant ? Quelle forme de pouvoir vont mettre en place ces fondamentalistes armés ? "Les Talibans d’aujourd’hui veulent gouverner, et pour cela ils ne peuvent pas s’isoler", nous répond Karim Pakzad, chercheur associé à l’Institut de recherches internationales et stratégiques à Paris (IRIS). Nous l’avons interrogé.

Les Talibans d’aujourd’hui ressemblent-ils à ceux d’il y a 25 ans ?

Karim Pakzad : "Il s’agit d’une question très difficile, personne n’est capable de répondre d’une manière très claire. Mais il y a des éléments qui nous permettent d’avancer certaines pistes.

Les Talibans, en termes idéologiques et de conception de la société, n’ont pas changé. Ils fondent toujours leurs actions sur la Charia (la loi islamique, ndlr). Mais les Talibans d’aujourd’hui ne sont plus les Talibans d’il y a 25 ans. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils se sont politisés, surtout ces dernières années, grâce aux contacts avec des pays étrangers : ils ont voyagé à Pékin, à Moscou, à Téhéran. Ils ont été reçus officiellement, ils ont fait de la diplomatie également. Ils savent donc que s’ils procèdent comme il y a 25 ans, ils seront complètement isolés dans le monde."

Comment comptent-ils gouverner aujourd’hui qu’ils ont pris la capitale ?

K. P. : "Les Talibans d’aujourd’hui veulent gouverner, et pour cela ils ne peuvent pas s’isoler. C’est la raison pour laquelle que, tout en restant un gouvernement extrêmement fondamentaliste sur le plan social, sur le droit des femmes etc., ils vont en même temps essayer de garder une certaine modération au niveau des questions ethniques. Car l’Afghanistan est un pays multiethnique. Si les Talibans commencent à exercer le pouvoir comme il y a 25 ans, ils vont provoquer à nouveau une guerre civile.

Il y a certains éléments qui nous permettent donc de penser que, cette fois-ci, les Talibans vont procéder différemment. D’ailleurs, ces derniers jours, quand ils ont conquis des provinces, ils ne se sont pas comportés comme des 'sauvages', ils n’ont pas massacré la population, on n’a pas vu des choses d ce genre.

Mais en même temps, je reste très prudent, parce que l’idéologie et la conception du monde des Talibans n’ont pas changé."

Les populations n’ont pas résisté lors de leur offensive : les Talibans sont-ils soutenus par les Afghans ?

K. P. : "La population a été déçue par le gouvernement mis en place par les Américains. C’était un gouvernement assez corrompu, qui n’a rien fait pour la population, malgré les milliards de dollars qui ont été dépensés. La population n’était pas prête à se battre pour ce gouvernement.

Mais d’autre part, les Afghans sont méfiants par rapport aux Talibans, car ils connaissent leurs pratiques passées.

Ce qui s’est produit ces derniers jours, c’est aussi parce que l’armée afghane était aussi corrompue, et faible : sur le papier 350 000 hommes armés par les Américains ; en réalité, on a vu que lorsqu’un pays étranger forme une armée nationale d’un autre pays, cette armée n’est plus nationale. C’est la raison pour laquelle, je pense, que les soldats n’ont pas voulu non plus se battre pour ce gouvernement, car ils n’avaient pas de motivation. Alors que les Talibans, eux, étaient très motivés."