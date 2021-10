Afghanistan : des talibans tirent sur les invités d’une fête de mariage qui passait de la musique

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lorsque des combattants talibans ont ouvert le feu sur des participants à une fête de mariage pour y avoir fait résonner de la musique, rapporte samedi l’agence allemande DPA.

L’incident a eu lieu vendredi soir dans le district de Surkh Rod, dans l’est de la province de Nangarhar.

Il semblerait que les talibans avaient, dans un premier temps, autorisé les villageois à jouer de la musique. Mais plus tard, certains combattants islamistes ont ouvert le feu, tuant au moins deux personnes et en blessant 10 autres, d’après le témoignage anonyme d’un citoyen recueilli par DPA et une source hospitalière.

Le porte-parole provincial des talibans, Hanif Nangarhari, a confirmé que l’incident avait eu lieu mais a accusé "des tireurs inconnus".

Les talibans avaient complètement interdit la musique lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, la considérant comme un péché et contraires aux enseignements de l’Islam.