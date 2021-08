Afghanistan : des filles retournent à l’école à Hérat, sous le régime taliban

Proche de la frontière iranienne, située 150 km plus à l’ouest, Hérat a toujours été une ville assez cosmopolite en Afghanistan, comparativement à d’autres régions plus conservatrices. Les femmes et les filles marchaient plus librement dans les rues qu’ailleurs et allaient à l’école en plus grand nombre, dans une cité réputée pour ses arts et sa poésie. Mais l’avenir reste incertain pour les femmes d’Hérat.

Les talibans, lorsqu’ils avaient déjà été au pouvoir de 1996 à 2001, avaient imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique. Depuis ce week-end, ils s’évertuent à afficher un visage plus présentable aux yeux du monde. Les talibans n’ont pas publié de directive en matière d’éducation.