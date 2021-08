Afghanistan : Biden, sous pression, défend l’opération d’évacuation, "l’une des plus difficiles de l’histoire"

Les évacués sont en majorité des citoyens américains que les talibans laissent entrer. Mais de nombreux Afghans, notamment ceux ayant travaillé pour les Etats-Unis et détenteurs d’un visa d’immigration spéciale (SIV) pour eux et leurs proches, ne peuvent pas accéder à l’enceinte sécurisée par plus de 5000 militaires américains.

Ce pont aérien est "l’un des plus importants et difficiles de l’histoire" et les Etats-Unis sont le "seul pays capable" de l’organiser, a affirmé M. Biden lors d’un discours à la Maison Blanche, en annonçant que 13.000 personnes avaient été évacuées par l’armée américaine depuis le début des opérations le 14 août.

Joe Biden a affirmé vendredi que l’opération massive d’évacuations à l’aéroport de Kaboul était "l’une des plus difficiles de l’histoire", dont il ne pouvait garantir "l’issue finale", alors que des milliers de civils américains et afghans tentent de fuir le pays après le retour au pouvoir des talibans.

Dans le camp démocrate, des voix ont aussi regretté que le gouvernement n’ait pas anticipé les conséquences de ce retrait et l’effondrement du régime afghan en une dizaine de jours seulement.

Joe Biden a toutefois de nouveau défendu sa décision de retrait, expliquant que l’Afghanistan ne menaçait plus "l’intérêt national" des Etats-Unis.

"Nous sommes allés en Afghanistan avec l’objectif express de se débarrasser d’Al-Qaïda et d’avoir Oussama ben Laden, nous l’avons fait", a-t-il rappelé.

Mais depuis, "la menace terroriste s’est métastasée, il y a des dangers bien plus importants" du groupe Etat islamique et d’Al-Qaïda et ses affiliés ailleurs qu’en Afghanistan, a-t-il dit.

Environ 5700 personnes ont été évacuées par l’armée américaine en 24 heures, a indiqué la Maison Blanche après l’allocution présidentielle.

Au total, environ 18.000 personnes ont quitté le pays grâce aux avions américains depuis la fin juillet.

Les Etats-Unis prévoient d’évacuer en tout plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar.