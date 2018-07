Afghanistan: au moins 12 morts dans un attentat visant un marché

Au moins douze personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche dans un attentat sans doute dû un à un kamkiaze sur un marché de Jalalabad, capitale du Nangarhar dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. L'agence de presse allemande dpa, citant un officiel de la santé, évoque le chiffre de 18 morts et d'une vingtaine de blessés.

"Nous avons jusqu'à présent dénombré douze morts et plusieurs blessés, l'attentat est probalement dû à un kamikaze", a ajouté Najib Danish.

Le porte-parole du gouverneur provincial Ataullah Khogyani a pour sa part évoqué un bilan de "quinze morts et vingt blessés emmenés à l'hôpital" dans la section hindoue du marché, faisant "plusieurs victimes" dans les rangs de cette minorité. "Plusieurs échoppes sont en feu", a précisé le porte-parole.

L'explosion s'est produite vers 15h00 locales (13h30 heure belge).

Les premières images disponibles montrent plusieurs incendies en cours, des voitures qui brûlent et d'épaisses colonnes de fumée au dessus des étals du marché, situé à proximité de l'un des grands carrefours de Jalalabad.