Afghanistan : attaque de roquettes à l'aéroport de Kaboul, les évacuations américaines se poursuivent

Le président américain Joe Biden a été informé de l'attaque de roquettes à l'aéroport de Kaboul et les évacuations se poursuivent "sans interruption", a annoncé lundi sa porte-parole à la Maison blanche, Jen Psaki.

"Le président a été informé que les opérations continuent sans interruption" et "il a reconfirmé aux commandants l'ordre de redoubler d'efforts afin de faire en priorité tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain", a-t-elle ajouté.

De nouveaux tirs de roquettes ont été signalés lundi matin dans la capitale afghane Kaboul. Les journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs roquettes voler au-dessus de la ville. Des habitants vivant près de l'aéroport ont déclaré avoir entendu l'activation du système de défense antimissile. Un panache de fumée est également visible à proximité de l'aéroport.

On ne sait pas qui a tiré et quelle était la cible. Ces derniers jours, les Américains ont mené deux attaques de drones contre la branche afghane de l'organistation terroriste Etat islamique, en représailles à l'attentat de jeudi, qui pourrait avoir fait 170 morts, selon des sources non officielles. Treize soldats américains ont également été tués.