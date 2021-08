Afghanistan : après le retrait américain, vers une zone de protection sous contrôle de l’ONU pour les Afghans qui veulent partir

Ce sont les dernières heures de présence militaire étrangère en Afghanistan. Les troupes américaines achèvent mardi leur retrait de Kaboul après ce qui restera comme la plus importante opération d’évacuation aérienne de l’histoire. Le climat est tendu, ponctué d’explosions et de tirs. Jeudi, un attentat revendiqué par la branche afghane de l’Etat islamique a fait jeudi des dizaines de morts, dont 13 soldats américains, aux abords de l’aéroport de Kaboul.

Moins de 4000 soldats américains sont encore présents dans l’enceinte de l’aéroport de Kaboul. Le pont aérien français a pris fin. Mais la communauté internationale souhaiterait poursuivre les évacuations dans les prochaines semaines. Sans les militaires américains et alliés pour évacuer donc, il va donc falloir procéder autrement.

Ce lundi après-midi les membres permanents du conseil de sécurité des Nations unies se réunissent. La France et le Royaume Uni proposent de créer une zone protégée à Kaboul, sous contrôle de l’ONU pour y accueillir les Afghans qui souhaitent quitter le pays et pour cela fonctionne il faudra compter sur l’aide des pays voisins.

Faire confiance aux talibans?

Mais cette proposition a déjà été rejetée par Souhail Shaheen, porte-parole des talibans, qui a déclaré à franceinfo qu’une telle zone sécurisée n’avait pas lieu d’être puisque les Afghans pourront voyager librement après le 31 août s’ils disposent d’un passeport et d’un visa.

Cette assurance des talibans suffira-t-elle ? A suivre dans les prochaines heures.

La Russie accueille favorablement cette proposition tout en précisant qu’il faudra évoquer toutes les modalités d’une telle zone. Et on devrait connaître la position de la Chine et des Etats Unis sur cette zone protégée dans la soirée.