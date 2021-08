Afghanistan: après le retrait américain, quel avenir pour l’aéroport de Kaboul ?

En Afghanistan, une page est tournée. Les talibans paradent dans l’aéroport de Kaboul. Ils contrôlaient déjà la majeure du pays. C’est la fin de la plus longue guerre jamais menée par les Etats-Unis à l’étranger. Cette nuit, les tout derniers soldats américains ont quitté l’aéroport, avec 24 heures d’avance sur le calendrier initial fixé par le président Joe Biden. Que va-t-il se passer à présent ?

Ce mardi, à l’aéroport Hamid Karzai, plus rien ne bouge. Il n’est plus en état de fonctionner, une partie est détruite: le terminal passagers saccagé après la confusion de ces deux dernières semaines, la tour de contrôle à remplacer et les pistes en mauvais état, mais encore utilisables.