Afghanistan: à Kunduz, les civils effrayés ou en fuite, les talibans paradent

Ils se sont emparés dimanche de Kunduz, la grande ville du nord-est, et ces derniers jours de huit autres capitales provinciales, au cours d'une offensive éclair lancée en mai et qui s'est accélérée ces derniers jours, face à laquelle l'armée afghane semble impuissante.

© AFP or licensors

Pendant ce temps, à l'aéroport, situé en dehors de la ville, des centaines de membres des forces de sécurité, qui s'étaient retirés là après sa chute et se retrouvaient encerclés, décidaient de se rendre aux talibans.

Décapitations et enlèvements ?

Les civils qui ont fui Kunduz ces derniers jours racontent des histoires de représailles à l'encontre des fonctionnaires gouvernementaux, d'exécutions sommaires, de décapitations, d'enlèvements de filles pour les marier de force.

"On a vu des corps étendus près de la prison (...) Il y avait des chiens à côté", a raconté Friba, 36 ans, une veuve qui a quitté précipitamment Kunduz dimanche avec ses six enfants.

Comme nombre de personnes ayant témoigné auprès de l'AFP, elle a demandé à ne pas être complètement identifiée, par peur de représailles.

Abdulmanan, un autre déplacé de Kunduz, a raconté à l'AFP que les talibans avaient décapité l'un de ses fils. Ils l'ont attrapé "comme si c'était un mouton, lui ont coupé la tête avec un couteau et l'ont jetée".

Ces affirmations ne pouvaient être vérifiées de manière indépendante par l'AFP. Les talibans nient commettre de quelconques atrocités dans les territoires qui passent sous leur contrôle.

Quand ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, ils avaient imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique.

Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, et les filles d'aller à l'école. Les femmes accusées de crimes comme l'adultère étaient fouettées et lapidées à mort.