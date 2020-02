Affaire Weinstein : Harvey Weinstein transféré non pas à la prison mais à l'hôpital après le procès

Le célèbre producteur d’Hollywood Harvey Weinstein, jugé coupable lundi d’agression sexuelle et de viol sur deux femmes, a été transporté à l’hôpital Bellevue à New York. L’homme de 67 ans, qui se déplaçait à l’aide d’un déambulateur au cours du procès, s’est plaint de douleurs à la poitrine et d’hypertension, selon les propos d’un porte-parole dans les médias américains.

Harvey Weinstein était en route vers la prison de Rikers Island en attente de connaitre la nature de sa condamnation – le 11 mars prochain. Mais il a été à la place transféré à l’hôpital Bellevue qui dispose d’une aile dédiée aux traitements des détenus. Donna Rotunno, l’avocate de M. Weinstein, a demandé au juge de ne pas envoyer son client vers la prison, en raison de plusieurs opérations du dos qui ont échoué et des traitements médicamenteux dont il a besoin pour éviter qu’il devienne aveugle.

L’ex-magnat de Hollywood Harvey Weinstein a été reconnu coupable lundi d’agression sexuelle et de viol mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves, un verdict applaudi par le mouvement #MeToo et plusieurs de ses accusatrices. Il risque jusqu’à 29 ans de prison.