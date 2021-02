Affaire "Princesse Latifa" : Dubaï assure que la fille de l'émir est "prise en charge chez elle"

L'ambassade des Emirats arabes unis à Londres a affirmé que la princesse Latifa, qui se dit retenue en "otage" par son père l'émir de Dubaï, était "prise en charge chez elle" et que "son état s'améliore", dans un communiqué publié vendredi.

"Sa famille a confirmé que son Altesse est prise en charge chez elle, soutenue par sa famille et des professionnels de la santé. Son état continue à s'améliorer et nous espérons qu'elle reprendra une vie publique en temps voulu", a indiqué l'ambassade, en réponse à la publication par la BBC d'une vidéo non datée dans laquelle la princesse affirmait être retenue en "otage" dans son pays et craindre pour sa vie.

