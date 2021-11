Affaire Peng Shuai : en Chine, les disparitions forcées musellent la critique

Mais où est passée la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, disparue après avoir dénoncé le viol que lui aurait infligé puissant homme politique ? Et, surtout, comment va-t-elle réellement, au-delà des images de façade postées depuis par un média proche du pouvoir ? C’est la question du moment. Et elle a comme un air de déjà-vu.

Les "disparitions inquiétantes" de personnalités en vue (notamment…) sont courantes en Chine. On peut encore citer l’actrice Fan BingBing (The Avengers), ou les lanceurs d’alerte sur la crise sanitaire .

"Ces arrestations et ces disparitions servent à créer un climat de peur, à montrer que personne ne doit se croire en sécurité, que personne n’est au-dessus du parti. Elles servent d’exemples, et incitent ainsi à l’autocensure. Cela muselle la critique."

Ren Zhiqiang était membre du Parti communiste chinois. Personne n’est à l’abri. "Pour les membres du parti, précise Thierry Kellner, il y a la Commission centrale d’inspection de la discipline du parti , qui surveille de près tout ce qui se fait à l’intérieur du parti, et qui est aussi un instrument utilisé par Xi Jinping pour écarter ceux qui le dérangent. Ces gens sont convoqués puis à un moment donné disparaissent et on ne les revoit plus pendant des mois voire des années."

Dans une tribune publiée dans le journal Libération en 2019, l’avocat et défenseur des droits humains, Teng Biao, en témoigne : “A trois reprises, en 2008, 2011 et 2012, j’ai fait partie des dissidents politiques et avocats défenseurs des droits humains victimes de disparitions forcées. J’ai été mis au secret, la tête couverte par une capuche noire bloquant toute lumière, sans aucun moyen de savoir où je me trouvais, et soumis à des sévices physiques et psychologiques.”

“Même pour les personnes encore en liberté, poursuit Teng Biao, les disparitions forcées ont de graves conséquences. Elles créent un climat de terreur. Si vous savez que l’Etat n’est lié par aucune loi et peut vous enlever à tout moment, n’importe où, quelles sont les chances que vous critiquiez ce même Etat en public ?”