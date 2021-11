Affaire Pegasus : un militant belge a été espionné

Il y a quelques mois, une enquête publiée par un consortium de 17 médias internationaux avait révélé que le logiciel Pegasus, conçu par l’entreprise israélienne NSO avait permis d’espionner les numéros de 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques ainsi que 85 militants des droits humains. Ce mardi, ce travail journalistique fait à nouveau parler de lui : selon nos confrères du Soir, il y aurait une nouvelle victime belge du logiciel espion.

Ce n’est pas le premier Belge à être espionné : les téléphones de Charles Michel et son père Louis avaient déjà été mis sur écoute. Aujourd’hui, il s’agit d’un militant pour l’indépendance du Sahara Occidental, occupé par le Maroc. Installé dans le Limbourg et ayant pris la nationalité belge en 2017, Maliha El Mahjoub participe à un collectif de défense des droits humains dans ce territoire disputé.

Le jeune militant, qui se dit aujourd’hui "choqué", raconte avoir découvert "quelque chose d’étrange" en manipulant son smartphone. "J’étais en train de contrôler mes e-mails et j’ai remarqué qu’il y en avait un qui était marqué comme lu [alors que je ne l’avais pas ouvert]".

►►► A lire aussi : Pegasus, une affaire d’espionnage mondial de journalistes et militants : comment ça fonctionnait ? Qui est concerné ? Comment on l’a su ?

Début novembre, il décide alors de confier son GSM au laboratoire d’Amnesty International qui, pour rappel, mène les analyses et a collaboré à la vaste enquête. Résultat : l’association constate qu’il y a bel et bien des traces du logiciel espion Pegasus dans le téléphone de Maliha El Mahjoub.

Pendant près de dix mois, il aurait été entendu et géolocalisé. "C’est un choc, parce que je ne sais pas comment fonctionne le logiciel. Selon certains rapports, il enregistre tout et tout le temps", raconte le militant qui compte intenter une action judiciaire à cause de l’exposition de sa vie privée.

Pour lui, ce sont les services secrets marocains qui ont essayé de l’écouter. Or l’ambassade, contactée par nos soins, rappelle qu’elle a toujours rejeté ces accusations qu’elle définit comme "mensongères" et "dénouées de tout fondement".

En juillet, le Maroc avait d’ailleurs porté plainte à l’égard des médias qui ont diffusé ces informations.