Affaire Lafarge : l’Etat français était bien informé des versements financiers à Daesh

La note de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) affirme qu’elle était au courant des conditions dans lesquelles Lafarge maintenait son activité en Syrie en territoire en partie occupé par l’Etat islamique (EI). Le document que révèle Libération, émanant de la direction de la stratégie de ce service de renseignement, est daté du 26 août 2014 et estampillé "confidentiel défense".

Retournement de situation en 2019, la cour d’appel de Paris annule la mise en examen pour "complicité de crime contre l’humanité". L’entreprise reste aujourd’hui poursuivie pour " financement du terrorisme ", " violation d’un embargo " et " mise en danger de la vie " de certains ex-salariés.

En juin 2018 des juges d’instruction parisiens ont mis en examen la société Lafarge en tant que personne morale pour " complicité de crimes contre l’humanité ", " financement d’une entreprise terroriste ", " violation d’un embargo " et " mise en danger de la vie " d’anciens salariés de l’usine de Jalabiya.

L’entreprise Lafarge (ndlr, devenue Lafarge-Holcim en 2015 après sa fusion avec le groupe suisse Holcim) est soupçonnée d’avoir versé entre 2013 et 2014, via sa filiale Lafarge Cement Syria (LCS), près de 13 millions d’euros à des intermédiaires ainsi qu’à des groupes terroristes dont Daesh, pour maintenir son activité en Syrie alors que le pays plongeait dans la guerre. Ces accusations lui valent d’être visée par une information judiciaire depuis juin 2017.

C’est la défense exposée le 8 juin dernier, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, par Me Patrice Spinosi, avocat au conseil de Lafarge. D’après lui cela "suffit largement pour justifier l’absence d’adhésion de Lafarge à un plan concerté d’élimination d’un groupe de population civile par des attaques généralisées et systématiques", qui définit la complicité de crimes contre l’humanité.

Sont également poursuivis dans cette affaire le PDG Bruno Lafont (sur la photo) l'ancien directeur Sûreté Jean-Claude Veillard et l'un des ex-dirigeants de la filiale syrienne, Frédéric Jolibois. © 2011 Gamma-Rapho

Elle doit se prononcer sur les différents pourvois déposés dans l’enquête. Notamment ceux de l’ONG Sherpa, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’Homme (ECCHR) ainsi que onze anciens salariés de Lafarge en Syrie. Ils contestent depuis novembre 2019 l’annulation par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de la mise en examen du groupe pour cette très lourde qualification pénale.

La révélation du journal "Libération" vient rebattre les cartes du procès. Dans la note diffusée il y est consigné qu’un "agreement ["accord" en français] " a été trouvé entre le cimentier et l’EI. Cette note a été rédigée à un moment où Lafarge avait toujours le contrôle de son usine située à Jalabiya, dans le nord-est du pays. A cette époque, la multinationale continue d’écouler son ciment, alors que la région est en proie à des combats menés par plusieurs groupes, dont l’EI. Les précédentes notes des services de renseignement quant à elles, décrivaient les relations avec le groupe terroriste après la prise de l’usine par l’EI, le 19 septembre 2014.

Dans la suite des notes, "Daech vient de les autoriser à reprendre les activités commerciales et donc transiter sur les routes du nord de la Syrie entre Manbij, Aïn Issa, Raqqa, Deir el-Zor et Qamichli. Derrière cette autorisation il y a un “agreement”". Cet accord trouvé avec le groupe terroriste a "bien entendu" un coût : "L’agreement consiste bien entendu à fixer un prix fixe et une variable à la tonne transportée."

L’Etat islamique administre alors la vie économique dans la région de l’usine. "Des volumes conséquents mais non contrôlés circulent actuellement entre la Turquie, la Syrie et l’Irak. Ces transits sont contrôlés par Daech", précise le document désormais transmis par le ministère de la Défense aux juges d’instruction.

Jeudi la Cour de cassation confirmera donc la mise en examen ou non du cimentier, avec le rajout potentiel d’une " complicité de crimes contre l’humanité ".