Affaire Khashoggi: chronologie d'un meurtre

Ce samedi, les autorités saoudiennes ont reconnu que le journaliste indépendant et correspondant "opinion" pour le Washington Post, Jamal Kashoggi, était mort dans son consulat turc d’Istanbul début octobre. Retour sur une mort qui attriste le monde mais ne surprend pas.

Le 2 octobre : Il est 12h14 ce mardi-là. Jamal Khashoggi entre au consulat d’Arabie saoudite d’Istambul, en Turquie. Motif de sa visite : le journaliste doit demander un document officiel prouvant qu’il n’est pas marié.

Le 3 octobre : Le journaliste ne donne aucune nouvelle. Sa fiancée et son employeur, le Washington Post, ne parviennent pas à le joindre.

Le 4 octobre : Ryad affirme que le journaliste est bien venu au consulat mais qu'il a quitté le bâtiment d’Istanbul. Le prince héritier saoudien déclare : "D’après ce que j’ai compris, il est entré et est ressorti après quelques minutes ou une heure. Je ne suis pas sûr."

Le 6 octobre : Les autorités turques affirment que le correspondant de presse a été tué à l’intérieur du consulat par une équipe de saoudiens. Ryad dément. Istanbul demande à fouiller les lieux.

Le 8 octobre : Le président américain Donald Trump s’exprime pour la première fois : "Il est préoccupé."

Le 10 octobre : Une vidéo-surveillance de l’ambassade montre un van entrer dans l’enceinte du consulat puis ressortir pour se rendre à la résidence privée du consul. Le département d’état américain affirme : "Nous n’étions pas informés à l’avance de la possible disparition de Jamal Khashoggi ". Donald Trump, lui, réclame des explications.

Le 11 octobre : Ankara prétend détenir des enregistrements audio prouvant que Jamal Kashoggi a été tué et démembré dans le consulat. Le journaliste était équipé d’une montre intelligente connectée à un téléphone.

Le 13 octobre : Ankara parle de bâton dans les roues de la part de Ryad qui ne collabore pas et se tait dans toutes les langues. Donald Trump affirme que Ryad est derrière la disparition du journaliste et menace les Saoudiens "d’un châtiment sévère". Pas de quoi faire trembler le Royaume saoudien. Sa bourse perd toutefois 7% en quelques heures.

Le 16 octobre : Le président américain adoucit son discours. "Il faut que nous sachions d’abord ce qu’il s’est passé." Il réclame l’application du principe d’innocence. Dans la foulée, il conteste vouloir "couvrir" ses alliés saoudiens mais souligne néanmoins que les USA ont besoin de l’Arabie dans la lutte contre le terrorisme.

Le 18 octobre : Les Turcs diffusent des images retraçant les mouvements d’un officier de sécurité saoudien. L'homme est présenté comme probable chef de l’équipe d’exécution. C’est le quotidien turc pro gouvernemental Sabah qui diffuse les vidéos de l’officier, un certain Maher Abdulaziz Mutreb. Washington reconnait que Khashoggi est très probablement mort. "C’est mauvais, très mauvais" déclare Donald Trump. Mais il accorde toutefois un délai supplémentaire à Ryad pour s’expliquer.

Le 19 octobre : Des fouilles sont menées au consulat, à la résidence du consul, les employés turcs sont interrogés. Pendant ce temps, quatre ONG de défense des droits e l’homme et de la liberté de la presse lancent un appel aux N-U pour réclamer une enquête indépendante. " Ce que nous essayons de faire, c’est d’empêcher que cette affaire soit étouffée. C’est pourquoi nous disons que la Turquie peut aller directement voir le secrétaire général et ça peut aller très vite" déclare Lou Charbonneau de Human Rights Watch.

Le 20 octobre : Ryad reconnait que le journaliste est mort au consulat. Une commission d’enquête est ouverte, 18 ressortissants saoudiens sont arrêtés. La commission a un mois pour remettre des conclusions. Dans un communiqué, les autorités saoudiennes déclarent : "Les discussions entre Jamal Khashoggi et ceux qu’il a rencontrés au consulat du royaume à Istambul (…) ont débouché sur une rixe, ce qui a conduit à sa mort. (…) Ahmad al-Assiri, vice-président du service général de renseignement, a été renvoyé de sa fonction". Mais selon le directeur d’un centre de réflexion considéré comme proche du pouvoir à Ryad, Ali Shihabi : "Khashoggi est mort d’un étranglement au cours d’une altercation physique, pas d’une rixe."

Les Etats-Unis réagissent : "Nous sommes attristés d’apprendre que la mort de Jamal Khashoggi a été confirmée" déclare la porte-parole de l’exécutif, Sarah Sanders. "Les USA prennent note de l’annonce par le royaume d’Arabie saoudite que l’enquête sur le sort de Jamal Khashoggi progresse et qu’il a entrepris des actions à l’encontre des suspects qui ont été pour l’instant identifiés.

Donald Trump considère les déclarations saoudiennes crédibles et fait une dernière déclaration : "Encore une fois il est tôt, nous n’avons pas fini notre évaluation ou enquête mais je pense qu’il s’agit d’un pas très important." Interrogé sur de possibles nouvelles sanctions, le président américain affirme : "Il est trop tôt pour en parler. Nous voulons voir. Nous enquêtons en ce moment. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent là-dessus (…) et nous avons d’autres pays qui travaillent dessus, comme vous le savez. C’est un problème très sérieux" et de conclure : "Je préfère que nous n’utilisions pas, comme représailles, l’annulation de l’équivalent de 110 milliards de dollars de travail, ce qui veut dire 600.000 emplois." Une allusion directe aux contrats militaires passés avec l’Arabie saoudite.