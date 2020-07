Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell accusée d'avoir joué "un rôle crucial" dans l'exploitation sexuelle des jeunes filles

Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d’avoir aidé à les recruter, a été arrêtée aux Etats-Unis et inculpée de trafic de mineures, près d’un an après le suicide en prison du financier new-yorkais.

Selon l’acte d’accusation, celle qui fut un temps la petite amie du financier sera inculpée de six chefs d’accusation, notamment de trafic de mineures, pour avoir aidé M. Epstein dans des agressions remontant parfois à près de 20 ans.

Le bureau du procureur de Manhattan a annoncé une conférence de presse à midi (18h00, heure belge) pour présenter les chefs retenus contre cette femme qui figurait en tête de liste des complices présumés du financier depuis que ce dernier s’est suicidé dans sa prison en août 2019.

Un porte-parole a confirmé qu’elle avait été inculpée pour "son rôle dans l’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures par Jeffrey Epstein".

Plusieurs victimes présumées de Jeffrey Epstein avaient indiqué avoir été "recrutées" par Ghislaine Maxwell, au prétexte de massages notamment.

Ghislaine Maxwell a joué un "rôle crucial" dans l'abus des filles mineures, a déclaré Audrey Strauss, procureur du district sud de New York, lors d'une conférence de presse.

Elle était discrètement surveillée par la police depuis un certain temps. "Elle vivait dans le luxe alors que ses victimes souffrent encore", a déclaré Bill Sweeney, directeur adjoint du FBI.

De 1994 à 1997, Ghislaine Maxwell a aidé son ancien partenaire en recrutant des filles mineures. Certaines d'entre elles n'avaient pas plus de 14 ans. Elle a fait semblant de s'intéresser à la vie des victimes et s'est liée d'amitié avec elles. M. Epstein et Mme Maxwell les ont donc emmenées au cinéma et ont fait du shopping ensemble. Ils ont également payé leurs études, si bien que les filles pensaient qu'elles avaient une dette envers eux.

Mme Maxwell a également normalisé la violence sexuelle parmi les victimes. Elle s'est déshabillée devant elles et a parlé de sexualité avec les filles. Finalement, M. Epstein a abusé des victimes. Dans certains cas, Mme Maxwell a également empoigné les victimes, selon Audrey Strauss. Les abus ont également eu lieu chez Mme Maxwell à Londres.

Selon les procureurs, Mme Maxwell savait que son ex-petit ami préférait les jeunes femmes et savait à quoi s'attendre. Elle aurait également encouragé les filles à faire des massages à M. Epstein. Les victimes étaient parfois complètement ou partiellement nues.

L'enquête est toujours en cours et le procureur a demandé aux autres victimes de se présenter au FBI.

L’arrestation dans l’Etat du New Hampshire (nord-est) de Ghislaine Maxwell, 58 ans, détentrice de plusieurs passeports, est un rebondissement majeur dans ce scandale retentissant.

Accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures, Jeffrey Epstein était une figure de la jet-set internationale, dont le carnet d’adresses comptait de nombreuses célébrités en Europe et aux Etats-Unis, y compris le prince Andrew ou l’ex-président américain Bill Clinton, avant d’être arrêté puis d’être retrouvé mort en prison à New York en août 2019.

Ghislaine Maxwell était une très proche collaboratrice et fut brièvement sa petite amie.

Après la mort de Jeffrey Epstein, le ministre américain de la Justice avait promis de poursuivre l’enquête et de traquer ses éventuels complices. Ghislaine Maxwell figurait en tête de liste.