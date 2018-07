Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb fait face lundi dès 10h à un barrage de questions par la commission des Lois de l'Assemblée sur l'affaire Benalla, qui ne cesse de susciter la polémique. Et ce, même si le président Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y aurait pas d'"impunité" après l'inculpation de son ex-collaborateur pour "violences".

Les vidéos montrant Alexandre Benalla, un proche collaborateur du chef de l'Etat, en train de frapper et malmener des manifestants le 1er mai à Paris alors qu'il accompagnait les forces de l'ordre en tant qu'"observateur", ont plongé depuis la semaine dernière l'exécutif dans sa plus grave crise.

Le conseiller de 26 ans, dont le licenciement a été annoncé vendredi, a été inculpé dimanche soir ainsi que Vincent Crase, un employé de La République en Mrache, qui se trouvait avec lui lors des faits, et trois haut gradés de la police soupçonnés d'avoir transmis à Alexandre Benalla des images de vidéo-surveillance de l'incident.

Mais que faut-il attendre de cette audition?

"Cette audition est assez importante puisque ce sera la première fois que le gouvernement français va s’expliquer officiellement sur cette affaire," décrypte notre correspondant en France Frédéric Says.

"Gérard Collomb devra au minimum éclaircir quelques zones d’ombre", ajoute-t-il, "par exemple, que faisait Alexandre Benalla au milieu des forces de l’ordre face à une manifestation le 1er mai ? Pourquoi ce jeune homme de 26 ans, sans expérience majeure et qui n’est pas policier, semble sur la vidéo diriger des forces de l’ordre ? Pourquoi détient-il d’ailleurs des outils et des emblèmes de la police? Pourquoi l’enquête interne de la police a-t-elle été déclenchée plus de deux mois après les faits, juste après les révélations de la presse ?"

Quel degré d'information disposait Macron?

"Autre question : pourquoi Alexandre Benalla a-t-il obtenu des copies des bandes de vidéosurveillance du jour de la manifestation ? Enfin, ajoute-t-il," les députés chercheront forcément à savoir quel degré d’information disposait Emmanuel Macron, lui qui avait recruté ce garde du corps pendant sa campagne présidentielle et qui en a fait un de ses hommes de confiance une fois arrivé à l’Élysée."

Notons que le préfet de police Michel Delpuech doit également être auditionné à l'Assemblée lundi à 14h.