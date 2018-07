Affaire Benalla: le Sénat français auditionnera jeudi le secrétaire général de l'Élysée

La commission des lois du Sénat français auditionnera jeudi matin le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, plus proche collaborateur du président Emmanuel Macron, sur l'affaire Benalla, ancien membre du cabinet de la présidence française filmé en train de frapper des manifestants.

La commission a également annoncé dans un communiqué qu'elle auditionnerait le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le directeur de cabinet de l'Élysée Patrick Strzoda et le secrétaire d'État Christophe Castaner, entendu en tant que délégué général de La République en marche, le parti présidentiel.

Suite à cette annonce, le co-rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale Guillaume Larrivé a réitérer le "souhait de l’entendre aussi à l’Assemblée, ainsi que Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président de la République".

Copinage malsain

Ce lundi, Gérard Collomb et le préfet de police ont été auditionnés devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur français a estimé que c'était aux services du président Emmanuel Macron, et non à lui, de tirer les conséquences de la vidéo.

De son côté, Michel Delpuech a imputé l'affaire Benalla à des "dérives individuelles inacceptables (...) sur fond de copinage malsain".