Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est défendu lundi de tout manquement dans l'affaire Alexandre Benalla, mis en examen pour des violences le 1er mai, estimant qu'il n'avait pas alors à saisir la justice puisque l'administration et l'Elysée étaient au courant des faits.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de Alexandre Benalla", a assuré Gérard Collomb au tout début de son audition devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, qui s'est transformée pour l'occasion en commission d'enquête, un fait exceptionnel montrant la gravité de l'affaire.

"Je suis attaché à ce que toute la lumière soit faite par les différentes enquêtes en cours", a-t-il ajouté, après avoir juré de dire "toute la vérité".

Je n'ai jamais été informé de la présence de monsieur Benalla

"Je n'ai jamais été informé de la présence de monsieur Benalla. Je n'ai constaté qu'a posteriori que ces deux observateurs étaient là et qu'ils se sont rendus sans autorisations dans la salle de commandement", a-t-il également précisé.

Au lendemain de la manifestation, affirme par ailleurs Gérard Collomb, il "n'a jamais discuté du cas de monsieur Benalla avec le président de la République".

Une manifestation tendue

Gérard Collomb a souligné le contexte particulièrement tendu de la manifestation. "Nous pensions qu'il y aurait des personnes venant de l'ultra-gauche pour faire dégénérer la manifestation", explique-t-il. "Nous les avions un peu sous-estimés. Nous pensions qu'il y aurait 600-700 personnes. Il y en a eu 1200 qui sont arrivé en l'espace de quelques minutes au sein du bloc avant et la consigne donnée à nos forces de l'ordre c'était 'surtout essayer d'éviter qu'il y ait des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants'. "

Par ailleurs, ajoute le ministre français de l'Intérieur, "le bilan matériel est conséquent: 30 commerces dégradés. Beaucoup de matériel urbain fortement dégradé." Et défend: "Ce qui est exceptionnel pour une manifestation de cette ampleur et de cette violence là... c'est qu'il y a eu très peu de blessés. Il y a eu 4 blessés très légers, dont un parmi les forces de l'ordre."

Le ministre doit répondre à un grand nombre de questions sensibles, tandis que se multiplient les appels à sa démission et les accusations de "dissimulation" proférées contre la présidence française.

Mais que faut-il attendre de cette audition?

"Cette audition est assez importante puisque ce sera la première fois que le gouvernement français va s’expliquer officiellement sur cette affaire," décrypte notre correspondant en France Frédéric Says.

"Gérard Collomb devra au minimum éclaircir quelques zones d’ombre", ajoute-t-il, "par exemple, que faisait Alexandre Benalla au milieu des forces de l’ordre face à une manifestation le 1er mai ? Pourquoi ce jeune homme de 26 ans, sans expérience majeure et qui n’est pas policier, semble sur la vidéo diriger des forces de l’ordre ? Pourquoi détient-il d’ailleurs des outils et des emblèmes de la police? Pourquoi l’enquête interne de la police a-t-elle été déclenchée plus de deux mois après les faits, juste après les révélations de la presse ?"

Quel degré d'information disposait Macron?

"Autre question : pourquoi Alexandre Benalla a-t-il obtenu des copies des bandes de vidéosurveillance du jour de la manifestation ? Enfin, ajoute-t-il," les députés chercheront forcément à savoir quel degré d’information disposait Emmanuel Macron, lui qui avait recruté ce garde du corps pendant sa campagne présidentielle et qui en a fait un de ses hommes de confiance une fois arrivé à l’Élysée."

Notons que le préfet de police Michel Delpuech doit également être auditionné à l'Assemblée lundi à 14h.