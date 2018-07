Affaire Benalla: le ministre français de l'Intérieur charge l'Elysée

Le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb a estimé lundi que c'était aux services du président Emmanuel Macron, et non à lui, de tirer les conséquences de la vidéo montrant un de ses collaborateurs, Alexandre Benalla, se livrer à des violences illégitimes.

S'exprimant sous serment devant des députés réunis en commission d'enquête, le ministre, un des poids lourds du gouvernement, a déclaré qu'il avait été informé par son cabinet le 2 mai, au lendemain des faits, et que ses services avaient transmis l'information aux services présidentiels de l'Elysée.

"M. Benalla, ne faisant pas partie des effectifs placés sous mon autorité, le cabinet du président de la République et la préfecture de police disposant de toutes les informations nécessaires pour agir, j'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté et donc je ne me suis plus occupé de ce sujet", affirme Gérard Collomb.

"C'est à l'autorité hiérarchique de prendre toutes les mesures qui s'imposent sur la plan administratif comme sur le plan judiciaire", a-t-il ajouté, rejetant donc sur l'Elysée la responsabilité de la transmission à l'autorité judiciaire.

L'article 40 en question... mais c'est quoi?

Suite à la découverte de la vidéo, ajoute le ministre français de l'Intérieur, "je me suis assuré que le directeur de cabinet de la présidence - employeur de M. Benalla - avait été informé de la situation et que celle-ci était prise en compte et que des sanctions disciplinaires seraient prises. Je considère - comme tous mes prédécesseurs - qu'il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de transmettre au procureur des signalements (...) à chaque fois qu'il a connaissance d'une infraction. Ce n'est pas mon rôle de saisir chaque procureur individuellement pour lui signaler la commission d'infraction. Je n'ai d'ailleurs transmis depuis ma prise de fonction qu'un seul article 40 à la justice."

L'article 40 du code de procédure pénale - dont il est beaucoup question dans cette affaire - indique que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Ainsi, le fonctionnaire a l'obligation de dénoncer les faits au procureur de la République française dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail. Il s'agit d'une obligation légale. Il appartient ensuite au procureur de donner d'éventuelles suites judiciaires.

"Si des gens avaient été sous mes ordres directement", précise Gérard Collomb, "c'est le préfet de l'endroit où se serait passé l'événement qui aurait du effectivement prendre la sanction. Sur les trois dernières sanctions, ce n'est pas moi qui ai pris la sanction mais le préfet de police".

Je n'ai jamais été informé de la présence de monsieur Benalla

"Je n'ai jamais été informé de la présence de monsieur Benalla. Je n'ai constaté qu'a posteriori que ces deux observateurs étaient là et qu'ils se sont rendus sans autorisations dans la salle de commandement", a-t-il également précisé.

Le ministre français de l'Intérieur a dit ignorer les activités d'Alexandre Benalla et sa qualité de conseiller du président Macron. Selon lui, lorsqu'il l'avait croisé dans des réunions, il pensait qu'il s'agissait d'un policier.

Gérard Collomb admet tout de même lui avoir refusé un port d'arme. Toutefois, ajoute-t-il, "par un arrêté du préfet de police du 13 octobre 2017, M. Benalla s'est vu délivrer une autorisation de porte d'arme sur un autre fondement du code de la sécurité intérieure, sans que mon cabinet n'en ait été avisé. Je l'ai découvert mercredi dernier".

Une manifestation tendue

Gérard Collomb a souligné le contexte particulièrement tendu de la manifestation. "Nous pensions qu'il y aurait des personnes venant de l'ultra-gauche pour faire dégénérer la manifestation", explique-t-il. "Nous les avions un peu sous-estimés. Nous pensions qu'il y aurait 600-700 personnes. Il y en a eu 1200 qui sont arrivé en l'espace de quelques minutes au sein du bloc avant et la consigne donnée à nos forces de l'ordre c'était 'surtout essayer d'éviter qu'il y ait des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants'. "

Par ailleurs, ajoute le ministre français de l'Intérieur, "le bilan matériel est conséquent: 30 commerces dégradés. Beaucoup de matériel urbain fortement dégradé." Et défend: "Ce qui est exceptionnel pour une manifestation de cette ampleur et de cette violence là... c'est qu'il y a eu très peu de blessés. Il y a eu 4 blessés très légers, dont un parmi les forces de l'ordre."

"Je suis attaché à ce que toute la lumière soit faite

"Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de Alexandre Benalla", a assuré Gérard Collomb au tout début de son audition devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, qui s'est transformée pour l'occasion en commission d'enquête, un fait exceptionnel montrant la gravité de l'affaire.

"Je suis attaché à ce que toute la lumière soit faite par les différentes enquêtes en cours", a-t-il ajouté, après avoir juré de dire "toute la vérité".

Macron plus préoccupé par la réforme constitutionnelle

Selon lui, durant le week-end Emmanuel Macron était plus préoccupé par le blocage des débats sur la réforme constitutionnelle que par l'affaire Alexandre Benalla. Lors de cette rencontre avec le chef de l'Etat, "avons-nous parlé des faits ? Le moins possible", a dit Gérard Collomb, provoquant une première vague de rires parmi les députés.

Le ministre doit répondre à un grand nombre de questions sensibles, tandis que se multiplient les appels à sa démission et les accusations de "dissimulation" proférées contre la présidence française.

Notons que le préfet de police Michel Delpuech doit également être auditionné à l'Assemblée lundi à 14h.