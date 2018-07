Affaire Benalla: le gouvernement français à l'épreuve d'une double motion de censure

Le gouvernement français doit faire face mardi à deux motions de censure, de la droite (LR) et de la gauche, qui exigent des explications sur l'affaire Benalla. Les deux motions de censure doivent être débattues mardi à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français. Si elles n'ont aucune chance d'aboutir et de déboucher sur la chute du gouvernement, elles n'en forment pas moins une première de l'ère Macron: c'est la première fois que l'opposition a recours à ce procédé depuis que le jeune président est en fonctions.

C'est également la première fois depuis 1980 que deux motions sont débattues simultanément.

Le gouvernement doit "s'expliquer"

Les deux motions veulent contraindre le gouvernement à "s'expliquer" et dénoncer un "verrouillage" empêchant "la vérité" d'émerger sur l'affaire Benalla, du nom de l'ancien collaborateur du président qui est poursuivi pour violences contre des manifestants le 1er mai à Paris. Elles émanent de la droite et de la gauche, un fait exceptionnel, et présentent une chance inespérée pour les oppositions de renaître de leurs cendres.

C'est le Premier ministre qui répondra aux discours des deux députés présentant les motions, dès 15H00: le premier du parti Les Républicains, pour celle de droite, et l'autre du Parti communiste pour celle de gauche.

Edouard Philippe "répondra factuellement et calmement, tout en tenant un discours offensif", indiquent ses services, selon qui "ce sera aussi l'occasion de souligner la vacuité de certaines polémiques".

La motion ne va pas "tout régler" mais peut "au moins rétablir l'ordre républicain", selon Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (gauche radicale) qui avait été le premier à proposer la motion de censure. Olivier Faure, numéro un du Parti socialiste, y voit "une alerte" pour le gouvernement.