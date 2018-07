Affaire Benalla: la crise politique la plus importante pour Macron depuis le début de son mandat

L'affaire Benalla agite le monde politique français depuis plusieurs jours. L’ancien garde du corps du président français a été filmé en train de violenter des manifestants en dehors de ses fonctions. Et dimanche soir, Alexandre Benalla a été mis en examen, inculpé pour violences et port prohibé d’insigne de la police.

Cette affaire embarrasse au plus haut point l’Élysée, qui n’avait pas transmis les faits à la justice. On fait le point avec notre correspondant en France, Frédéric Says.

Macron avait pourtant insisté sur la gravité des violences policières pendant sa campagne?

Frédéric Says: "En effet, pendant sa campagne Emmanuel Macron s’était positionné fermement contre les violences illégitimes venues des forces de l’ordre. Voici les mots exacts qu’il employait : 'Dès qu’il y a une bavure, il doit y avoir une réponse et une sanction, il doit y avoir des sanctions dans la hiérarchie policière'. Or, depuis cinq jours, le gouvernement est secoué par cette vidéo qui montre un collaborateur du président, Alexandre Benalla, chargé de la sécurité des déplacements présidentiels jusqu’à récemment, qui inflige plusieurs coups à un manifestant à terre. Cela s’est passé le 1er mai dernier. L’affaire a été révélée par le journal Le Monde il y a cinq jours et ce garde du corps a été mis en examen, inculpé hier soir."

Il y a un certain malaise à l'Elysée?

"Emmanuel Macron refuse de s’exprimer publiquement sur cette affaire depuis sa révélation. Silence radio de la part de celui qui d’habitude n’hésite pourtant pas à communiquer tant et plus, un silence qui indigne l’opposition. Dimanche soir, l’Élysée a tout de même fait fuiter quelques propos d’Emmanuel Macron, qui juge les agissements de son garde du corps inacceptables et qui assure qu’il n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas d’impunité. Le problème est que les révélations de la presse semblent dire le contraire. Les violences reprochées à ce collaborateur d’Emmanuel Macron remontent à il y a plus de deux mois maintenant. Or, depuis, ni l’Élysée ni le ministère de l’Intérieur n’avaient saisi la justice. Tout juste Alexandre Benalla avait-il subi une suspension de 15 jours sans salaire, mais il s’était ensuite vu octroyer un logement de fonction dans le centre de Paris. Il bénéficie aussi d’un salaire très confortable et d’une voiture à gyrophare. Bref, tout se passe comme si cet homme de confiance d’Emmanuel Macron avait été davantage protégé que sanctionné."