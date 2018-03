Accusée d'avoir frappé des soldats, la Palestinienne Ahed Tamimi, 17 ans, écope de 8 mois de prison

Une adolescente palestinienne jugée pour avoir frappé des soldats israéliens en Cisjordanie occupée a été condamnée mercredi à huit mois de prison par un tribunal militaire israélien après un accord de "plaider coupable".

Ahed Tamimi, 17 ans et considérée comme une icône de la lutte contre l'occupation israélienne par les Palestiniens, sera libérée cet été, la peine incluant les mois qu'elle a passé en détention provisoire pour l'incident survenu en décembre 2017, a décidé la cour.

Ahed Tamimi est avec sa mère Narimane et sa cousine Nour l'une des protagonistes d'une vidéo tournée le 15 décembre devenue virale. On y voit Ahed et Nour Tamimi bousculer deux soldats, puis leur donner des coups de pieds et de poings devant la maison familiale à Nabi Saleh, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël.