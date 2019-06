Accusé de viol, le footballeur brésilien Neymar dénonce une "tentative d'extorsion"

L'attaquant vedette Neymar a été accusé de viol par une femme qui a déposé une plainte à Sao Paulo pour des faits qui se seraient produits à Paris, a révélé samedi le site brésilien Uol, une version réfutée par le père du joueur qui évoque un "piège".

Plusieurs sites brésiliens ont publié dans son intégralité le plainte d'une femme dont l'anonymat a été préservé, qui accuse le footballeur du Paris Saint-Germain d'avoir été "agressif" et d'avoir "fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle avec la victime sans son consentement".

L'AFP (agence France-Presse) a demandé à avoir accès au document officiel, mais le secrétariat à la Sécurité s'est limité à répondre qu'une plainte avait bien été déposée, mais que son contenu était "couvert par le secret de l'enquête".

D'après Uol, un média brésilien, la victime présumée aurait séjourné trois jours à Paris, du 15 au 17 mai, mais aurait attendu vendredi dernier pour porter plainte, une fois de retour au Brésil, parce qu'elle se sentait "émotionnellement secouée". Elle serait entrée en contact avec le joueur à travers le réseau social Instagram, et ses billets d'avion et son hôtel auraient été payés par un assistant du joueur. "Le soir, il est arrivé à l'hôtel, visiblement en état d'ébriété. Ils ont commencé à discuter et à échanger des caresses", décrit la plainte publiée par Uol. "À partir d'un moment, il est devenu agressif et a fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle avec la victime sans son consentement", est-il précisé dans le texte.

Neymar rejette toute accusation

De son côté, le footballeur réfute toute accusation et se dit victime d'une "tentative d'extorsion".

Dans un communiqué diffusé sur le site officiel de Neymar, les représentants du joueur déclarent que, si leur client a "été surpris" que l'information soit rapportée dans la presse, il était déjà au courant de ces allégations car il a "été victime il y a quelques jours d'une tentative d'extorsion par un avocat de Sao Paolo disant représenter les intérêts de la victime présumée".

"Les avocats du joueur ont été immédiatement notifié et ont depuis pris les mesures nécessaires", est-il ajouté.

"Nous rejetons complètement ces accusations injustes", écrivent les représentants de Neymar, indiquant qu'ils allaient fournir aux autorités toutes les "preuves" permettant d'établir la tentative d'extorsion et l'absence de viol.