Accusations d'attaque chimique en Syrie: Moscou met en garde Washington

Moscou a mis en garde dimanche Washington contre une "intervention militaire pour des prétextes fabriqués" en Syrie qui pourrait "mener aux plus lourdes conséquences", affirmant que le régime n'a pas employé d'armes chimiques contre les rebelles à Douma, dans la Ghouta orientale.

"Nous devons une fois de plus prévenir qu'une intervention militaire pour des prétextes inventés et fabriqués en Syrie, où se trouvent des soldats russes à la demande du gouvernement légitime syrien, est absolument inacceptable et peut mener aux plus lourdes conséquences", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La diplomatie russe qualifie de "provocations" les accusations d'attaques chimiques des forces syriennes contre les rebelles à Douma.

"Le but de ces spéculations (...) est de couvrir les terroristes et l'opposition radicale rejetant une résolution politique" du conflit "tout en essayant de justifier un possible coup de force de l'extérieur", ajoute ce communiqué, publié avant la réaction de Donald Trump.

Moscou "dément fermement"

Auparavant, le général Iouri Evtouchenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, avait indiqué que Moscou "dément fermement" les accusations d'attaques chimiques à Douma, selon des propos rapportés par les agences russes.

Les Casques Blancs, des secouristes en zones rebelles, un groupe insurgé ainsi que l'opposition en exil ont accusé le régime d'avoir mené une attaque chimique samedi à Douma. Dans un communiqué conjoint, les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society (SAMS) ont affirmé que 48 personnes avaient péri dans cette attaque.