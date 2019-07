L'Iran veut enrichir son uranium, Washington menace de nouvelles "sanctions"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis dimanche à l'Iran "plus d'isolation et de sanctions" après la confirmation par Téhéran que la République islamique allait commencer à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé, malgré le désaccord de la communauté internationale.

"Le dernier développement du programme nucléaire iranien conduira à plus d'isolation et de sanctions. Les nations devraient revenir à l'ancienne politique qui interdisait l'enrichissement pour le programme nucléaire iranien. Le régime iranien, équipé d'armes nucléaires, constituerait une menace encore plus grande pour le monde", a tweeté le secrétaire d’État américain.

