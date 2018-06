Accord sur le nucléaire iranien: Netanyahu en Europe avec un discours de fermeté maximale contre l'Iran

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se rend lundi en Europe pour délivrer un message d'intransigeance maximale à l'encontre de l'Iran, devant des dirigeants soucieux au contraire de sauver l'accord nucléaire et le dialogue avec Téhéran.

Benyamin Netanyahu, adversaire ardent de l'accord nucléaire et du régime iranien, rencontrera successivement cette semaine la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May.

Allemagne, France et Royaume-Uni sont trois des signataires de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre les grandes puissances et Téhéran pour tenir la République islamique éloignée de l'arme nucléaire. Leurs leaders défendent résolument l'accord, malgré le retrait américain annoncé le 8 mai avec fracas.

Des questions vitales pour la sécurité d'Israël

"Je discuterai avec eux des moyens de bloquer les aspirations nucléaires et l'expansion iranienne au Moyen-Orient. J'exposerai nos positions", a dit Benyamin Netanyahu lundi. Ces questions sont "vitales pour la sécurité d'Israël", a-t-il ajouté.

Israël s'inquiète que l'Iran ne se dote de la bombe atomique dont il se voit comme la cible désignée, a fortiori si la République islamique poursuit ses activités balistiques. Il s'alarme des agissements, déstabilisateurs selon lui, de l'Iran.

Pendant des mois, Benyamin Netanyahu a martelé que l'accord nucléaire n'avait pas éloigné l'Iran de la bombe, mais l'en avait rapproché. Les rentrées d'argent dégagées, selon Israël, par la levée des lourdes sanctions internationales sur Téhéran ont favorisé les menées néfastes de l'Iran dans la région.