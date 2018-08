Accord ou "no-deal" sur le Brexit? Nouvelle rencontre ce mardi à Bruxelles

Ce mardi, à Bruxelles, Dominic Raab, le ministre britannique en charge du Brexit rencontrera le négociateur européen, Michel Barnier. Il devrait évoquer notamment les projets de Londres en cas d'absence d'accord.

Dans 7 mois à peine, le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Les modalités pratiques du divorce doivent être fixées pour fin octobre. La fébrilité monte à l'approche de l'échéance, parce qu'on est encore bien loin d'un accord et la perspective d'un divorce sans accord, un "no-deal" est de plus en plus présente.

Et le chef de la diplomatie Britannique interpelle l'Union européenne, et il avertit des risques d'un no-deal. Ce risque est souvent évoqué pour le Royaume-Uni: perte d'emplois ou chute des exportations. Mais il insiste : un "Brexit chaotique menacerait l'Union européenne, son unité, pour une génération". Ce serait "une erreur géostratégique" à un moment vulnérable de l'histoire européenne. Traduisez: l'Europe, pour son salut, doit être réceptive aux propositions britanniques.

Ce Brexit sans accord, c'est une éventualité de plus en plus évoquée, même si le gouvernement Britannique veut donner l'image d'une maitrise de la situation. Il diffusera cette semaine quelque 80 documents techniques sensés analyser l'impact d'un no-deal, en matière de sécurité, aviation, droits des Européens au Royaume-Uni.

En cette fin août donc ceux qui préparent une absence d'accord turbinent, comme ceux qui le négocient. Et il y a aussi les anti-Brexit, ceux qui espèrent encore un nouveau référendum pour rester dans l'Union. On pense au patron de l'entreprise Superdry, qui vient de donner un million d'euros pour organiser une nouvelle consultation populaire.