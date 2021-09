Accord historique en Australie: la plus ancienne forêt tropicale humide au monde confiée à ses premiers occupants aborigènes

C’est un accord historique ce mercredi en Australie : la propriété et la gestion d’une forêt tropicale reviennent à ses plus anciens occupants, les aborigènes du Kuku Yalanji oriental, annonce la BBC. Il s’agit de la forêt de Daintree dans l’Etat du Queensland, la plus ancienne forêt tropicale humide au monde, un site du patrimoine mondial de l’Unesco qui date de plus de 180 millions d’années et a abrité des générations d’autochtones.