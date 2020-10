Accord Grèce-Turquie à l'Otan sur un mécanisme pour éviter les conflits

La Grèce et la Turquie, membres de l'Otan, se sont entendues pour établir une ligne directe afin d'éviter les risques d'accidents et d'incidents en mer et dans les airs afin de contribuer au règlement des différends entre les deux pays, a annoncé jeudi l'Alliance dans un communiqué.

L'accord, trouvé au niveau des responsables militaires, est "conçu pour réduire le risque d'incidents et d'accidents en Méditerranée orientale" et "ce mécanisme de sécurité peut contribuer à créer l'espace nécessaire aux efforts diplomatiques pour traiter le différend entre les deux pays", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Il comprend la création d'un "téléphone rouge" entre la Grèce et la Turquie, "afin de faciliter la dé-confliction en mer et dans les airs", précise le communiqué.

Il fait suite à une série de réunions techniques entre les représentants militaire grec et turc auprès de l'Otan, au siège bruxellois de l'Alliance atlantique, à l'initiative de M. Stoltenberg.

Celui-ci a salué l'"engagement constructif" d'Athènes et d'Ankara

Ce n'est pas la première fois que l'Otan contribue à instaurer un tel mécanisme de dé-confliction. Un précédent date des années 1990 et il avait permis des discussions diplomatiques "plus larges" entre ces deux alliés.