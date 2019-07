Accord gouvernemental en Espagne ? Deuxième chance pour Pedro Sanchez ce jeudi

Près de trois mois après les élections législatives, l’Espagne n’a pas encore de gouvernement. Mardi pourtant, le socialiste Pedro Sanchez, chef du gouvernement sortant, vainqueur des élections, s’est présenté devant le parlement pour obtenir sa confiance. Une première tentative ratée puisqu’il n’a pas obtenu de majorité absolue. Aujourd’hui, nouvelle séance d’investiture. Cette fois, la majorité absolue n’est plus requise mais impossible de dire s’il obtiendra suffisamment de "oui" pour se maintenir en place. En fait, tout dépend de l’issue des négociations menées entre le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le parti de gauche radical Podemos. Un parti indispensable pour former une majorité.

Des tractations qui tiennent les Espagnols en haleine

Lors du scrutin du 28 avril, le parti socialiste a obtenu 28% des voix et 123 députés. Une jolie victoire mais insuffisante pour gouverner seul. Unidas Podemos lui a obtenu 14% des voix et 42 sièges. Un mauvais résultat mais assez conséquent pour faire du parti de gauche radical un partenaire nécessaire. Depuis, les deux partis se sont beaucoup parlé, ont négocié et ont rompu plusieurs fois le dialogue avant de le reprendre. Point culminant de ces tensions permanentes, devant le Parlement de Madrid, lors du débat qui a suivi le premier discours d’investiture de Pedro Sanchez.

La liste de reproches de Podemos