Accord en vue d'un même système de gestion de l'espace aérien en 2027

Le Centre de contrôle de l'espace aérien supérieur de Maastricht (Maastricht Upper Area Control Centre -MUAC) d'Eurocontrol, le ministère belge de la Défense et skeyes, prestataire belge de services de navigation aérienne ont signé lundi un accord en vue de développer un nouveau système de gestion du trafic aérien, -le Shared Air Traffic Services System 3 (SAS3)- , qui devrait être opérationnel d'ici 2027.

Les services de contrôle aérien dans l'espace aérien belge sont actuellement assurés par trois organismes indépendants qui utilisent deux systèmes différents. Skeyes gère le trafic aérien dans les aéroports belges et dans l'espace aérien jusqu'à environ 7.500 mètres à l'aide du système de contrôle aérien Eurocat.

Le trafic dans l'espace aérien supérieur (au-dessus de 7,5 km ou 24.500 pieds) est géré par MUAC, qui est situé aux Pays-Bas. Le ministère de la Défense s'occupe quant à lui de l'ensemble du trafic aérien militaire dans et autour des aéroports militaires ainsi que dans les zones d'entraînement. Le ministère de la Défense et MUAC utilisent déjà un système ATC commun, appelé le Shared Air Traffic Services System 2 (SAS2).

A l'avenir, les différents contrôleurs aériens utiliseront donc le même système qui permettra l'échange en temps réel de données. Non seulement la sécurité sera renforcée mais l'espace aérien sera géré de façon plus efficace, ce qui diminuera les retards et les émissions de gaz à effet de serre, assure le communiqué.