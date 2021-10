Accord du G20 pour la COP26 : limiter le réchauffement à 1.5°C et arrêter la subvention des centrales à charbon

Au jour de l'ouverture de la COP26, c'est l'heure des comptes au G20 de Rome: les dirigeants des grandes économies de la planète se réunissaient ce dimanche pour d'ultimes et âpres négociations sur leurs engagements climatiques.

Les dirigeants se sont entendus sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, avec une formulation plus ambitieuse que dans l'accord de Paris, selon plusieurs sources proches des négociations.

►►► Le G20 ? C’est quoi, c’est qui et à quoi ça sert ?

Selon le projet de communiqué final, consulté par l'AFP, le G20 réaffirme l'objectif de l'accord de Paris, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels".

Mais il va un peu plus loin en ajoutant: "Conserver (l'objectif de) 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays". Soit un "langage plus fort" que celui de l'accord de Paris de 2015, ont indiqué à l'AFP deux sources participant aux négociations.

Fin des subventions des centrales à charbon

Les pays du G20 se sont également entendus pour arrêter cette année de subventionner de nouvelles projets de centrales électriques au charbon à l'étranger. "Nous mettrons fin à l'octroi de financement public à l'international pour de nouvelles centrales électriques au charbon d'ici la fin de 2021", indique le texte, qui ne donne pas d'objectif en revanche pour l'abandon du charbon au niveau national.

80% des émissions de GES

Alors que le G20 représente près de 80% des émissions polluantes mondiales, ses chefs d’État et de gouvernement étaient attendus au tournant afin de donner le ton avant de rejoindre Glasgow pour le sommet climat de l'ONU, en fixant leurs objectifs à plus ou moins long terme face au réchauffement climatique.

Ce seuil, déjà défini lors de l'Accord de Paris en 2015, devra demander des ambitions et efforts climatiques bien plus élevés qu'actuellement. Cette décision du G20 laisse donc présager des négociations longues et difficiles pour la COP26. Le dernier rapport du GIEC (groupe d'experts interdisciplinaire sur le climat), sorti en août, annonçait en effet que ce seuil de 1.5°C serait déjà dépassé en 2030, vu la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les dirigeants du G20 ont montré samedi que même sur les sujets les plus épineux, en l'occurrence la fiscalité, ils pouvaient surmonter leurs différends : ils ont approuvé une taxation minimale de 15% sur les multinationales.